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20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi

20 Temmuz 2026, Pazartesi 01:11
İran'ın başkenti Tahran'da yaz döneminde elektrik tüketimine yönelik denetimler kapsamında belirlenen kotayı aşan 500'den fazla kamu kurumunun elektriğinin otomatik olarak kesildiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mahmud Mahmudi, yaz aylarında artan elektrik talebi nedeniyle kamu kurumlarının enerji tüketiminin yakından takip edildiğini belirtti.

Tahran ve ilçelerinde yaklaşık 4 bin 400 kamu kurumunun faaliyet gösterdiğini kaydeden Mahmudi, şimdiye kadar farklı zamanlarda tüketim sınırını aşan 500'den fazla kurumun elektriğinin kesildiğini, söz konusu kurumlar belirlenen tüketim seviyelerine dönünceye kadar uygulamanın sürdürüleceğini söyledi.

Mahmudi, kamu binalarında elektrik tasarrufu için aydınlatmaların dönüşümlü kullanılması, enerji tasarruflu ampullerin tercih edilmesi ve uygun alanlarda otomatik aydınlatma sistemlerinin kurulması önerisinde bulundu.

Soğutma sistemlerinde klimaların kullanılması halinde sıcaklığın 25 dereceye ayarlanması tavsiyesinde bulunan İranlı yetkili, cihazların düzenli bakımının yapılması, merkezi sistem yerine bölgesel soğutma ekipmanlarının tercih edilmesi ve binalarda yalıtım önlemlerinin artırılmasının elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında kamu kurumlarının, sıcak günlerde 07.00-13.00 saatlerinde elektrik tüketimini 2024 yılı baz tüketimine göre en az yüzde 30, saat 13.00'ten sonraki tüketimini ise aynı günün mesai saatlerindeki seviyeye kıyasla en az yüzde 70 azaltmakla yükümlü olduğunu aktaran Mahmudi, belirlenen kotanın aşılması halinde tüketim sınırlayıcı sistemlerin (limiter) devreye girerek ilgili binanın elektriğinin otomatik olarak kesildiğini kaydetti.

AA

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