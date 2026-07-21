Gazze unutuldu mu?

Haklı olarak ülkemizdeki siyasetçilere ve idarecilere güvenin kalmadığını söylüyoruz, ancak aynı durumun dünyada da geçerli olduğunu hadiseler anlatıyor. Meselâ, Gazze ile ilgili dünya liderleri bunca söz verdi, bu sözler yerine getirilebildi mi?

Haberlere bakılırsa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de savaş sonrası dönem için oluşturduğu Barış Kurulu’nun kapsamlı yeniden inşa planı önemli ölçüde küçültülmüş. Gazze’nin tamamında temel altyapının yeniden kurulmasını öngören ilk planın yerine, bölgenin güneyindeki Refah şehri yakınlarında sınırlı bir pilot yerleşim yeri oluşturulması düşünülüyormuş.

Yeni plana göre yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yalnızca küçük bir bölümü, taşınabilir kabinlerden oluşacak geçici alana yerleştirilecek. Bölgenin Filistinli teknokratlar tarafından yönetilmesi, güvenliğinin ise özel eğitimli Filistin polisi ile uluslararası bir güç tarafından sağlanması planlanıyor. Pilot yerleşime ilişkin hazırlıkların henüz başlamadığı bildirilmiş. Planlama sürecini bilen bir yetkili, projenin aralık ayına kadar tamamlanmasını bile iyimser bir hedef olarak değerlendirmiş. Diplomatik kaynaklardan biri, Barış Kurulu’nun başarısızlığı kabul etmesi hâlinde, İsrail hükümeti içindeki daha aşırı grupların Filistinlilerin kitlesel biçimde başka bölgelere gönderilmesi ve Gazze’de yerleşim kurulması gibi planları devreye sokabileceğini söylemiş. (karar.com, 16 Temmuz 2026)

Filistin ve Gazze meselesi bütün dünya için bir bakıma “turnusol kağıdı” vazifesi yaptı. İcap ettiğinde bir kişinin haksızlığa uğraması sonrası ayağa kalkanlar Gazze’de o binlerce kişinin düzenli şekilde katledilmesine seyirci kaldılar.

Gerçi haklarını yememek lazım, çoğu Avrupa ülkesinin vatandaşları Gazze’yi çoğu İslâm ülkesinden daha fazla savundu. Halen Gazze için yürüyüşler düzenleyen, oradaki zulme dikkat çeken kitleler var. İslâm ülkeleri ise bir bakıma uykuya dalmış durumda. Mazlum Gazze halkının hakkını en başta savunması icap edenler suskun...

İslâm ülkelerinin liderleri de bu hususta sınıfta kaldı. Bu meseleyi yeterince gündeme getirip diplomasi yoluyla Gazze ve Filistin’i savunamadılar. Neticede ABD Başkanı Donald Trump hadiseye el koydu ve kendince bir plan açıkladı. Güya Gazze huzura kavuşacaktı. Son gelişmelere bakılırsa Trump’ın Gazze planı Gazze’de yaşayanlara barış ve huzur getirmiyor. Acaba başta İslâm ülkelerinin idarecileri olmak üzere hür dünya liderleri Trump’a “Niçin sözünüzde durmadınız, niçin Gazze’yi İsrail’in insafına terk ediyorsunuz?” diye sorabilecek mi?

Düşünün ki 13 Filistinli uzman ve teknokrattan oluşan “Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi”nin Gazze’ye girişine İsrail izin vermediği için heyet çalışmalarını Kahire’den yürütüyormuş. Ve bu durum normal karşılanıyor. Böyle olunca Gazze’ye huzur ve barış gelebilir mi?

Esas soru şu: Dünya liderleri kaybettikleri bu güveni bir daha kazanabilecekler mi?