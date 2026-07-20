Emekli göçünde İstanbul zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında emeklilik sebebiyle 11 bin 885 kişi yaşadığı ili değiştirdi.

Emekli olduktan sonra en fazla göç veren il 3 bin 344 kişiyle İstanbul olurken, Ankara 1080, İzmir ise 694 kişiyle İstanbul'u takip etti. Emeklilik nedeniyle şehir değiştiren yaklaşık her üç kişiden biri İstanbul'dan ayrıldı. Öte yandan, ev satın alma gerekçesiyle şehir değiştirenlerin sayısı 60 bin 22'ye ulaştı. Bu kategoride de 15 bin 135 kişiyle en fazla göç veren il yine İstanbul olurken, Ankara ve İzmir de listenin üst sıralarında yer aldı. TÜİK verileri, İstanbul'un hem emeklilik hem de ev sahibi olma sebebiyle en fazla göç veren il olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi