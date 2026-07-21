Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkârdan dönüp tevbe eden, iman edip güzel işler yapan ve hidâyette devam eden kimse için de, muhakkak ki Ben çok bağışlayıcıyımdır.

Tâhâ Sûresi: 82

HADİS:

Allah’tan korkması kişiye ilim, kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter.

Camiü’s-Sağir, No: 2977