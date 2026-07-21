21 Temmuz 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnkârdan dönüp tevbe eden, iman edip güzel işler yapan ve hidâyette devam eden kimse için de, muhakkak ki Ben çok bağışlayıcıyımdır.
Tâhâ Sûresi: 82
HADİS:
Allah’tan korkması kişiye ilim, kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter.
Camiü’s-Sağir, No: 2977
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