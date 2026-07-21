YKS sonuçları yarın açıklanacak

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar; TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılarak sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar, e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve başarı sıralamalarını da kolayca öğrenebilecek. Haber Merkezi Haber Merkezi

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