Gazze'de şehit sayısı 119'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha vefat etmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

İsrail, günlerdir hava saldırısı düzenlediği Gazze'yi karadan da vurmaya başladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava ve kara birliklerinin Gazze Şeridi'ne saldırdığı açıklandı. Açıklamayla birlikte gece saatlerinde İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalamaya başladı. Saldırılar, Gazze'de büyük yıkıma yol açtı, evler bombalandı. Bölgede elektrik kesildi. İsrail bombardımanında isabet alan evler yıkıldı. Bina enkazlarında arama kurtarma çalışması başlattı. 10 Filistinli daha şehit oldu Saldırılarda 10 Filistinlinin daha vefat etmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi. İsrail'in saldırıları üzerine Gazze'den misilleme geldi. İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket atıldı. Gazze'ye kara saldırısı üzerine Tel Aviv'den açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini söyledi.

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