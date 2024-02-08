Gazze’deki sağlık tesislerinin %84’ü saldırılardan etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan sağlık tesislerinin yüzde 84’ünün İsrail’in saldırılarından etkilendiğini bildirdi.

UNRWA, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sağlık tesisleri üzerindeki yıkıcı etkisine ilişkin açıklamada bulundu. Şeyh Rıdvan Sağlık Merkezi’nin önceki ve yıkılmış halinin paylaşıldığı açıklamada, “Şok edici öncesi ve sonrası fotoğraflar, Gazze’nin kuzeyindeki sağlık merkezimizin yıkımının boyutunu gösteriyor.” ifadelerine yer verildi. İsrail’in saldırılarından Gazze’deki sağlık tesislerinin yüzde 84’ünün etkilendiği vurgulanan açıklamada, devam eden bombardıman ve erişim sınırlamaları nedeniyle UNRWA’nın 22 sağlık tesisinden sadece 4’ünün aktif olduğu kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.