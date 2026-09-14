Akaryakıta zam Suriye’yi ayaklandırdı

Suriye’nin farklı bölgelerinde, küresel çapta yaşanan pahalılık gerekçesiyle hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlar protesto edildi.

Enerji Bakanlığının, benzine yüzde 28, dizele yüzde 40 ve ev tipi tüpgaza yüzde 8,8 oranında zam yapmasının ardından Halep, Deyrizor, Haseke ve İdlib illerinde halk protesto düzenledi. Zam kararının hükümet tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep eden protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak lastik yaktı. Enerji Bakanlığının kararına göre, dizelin fiyatı 125 SL’den (45.9 TL) 175 SL’ye (64 TL), Benzin 152 SL’den (56.2 TL) 195 SL’ye (72.2 TL) ile Ev Tipi Gaz, 147 SL’den (54.4 TL) 160 SL’ye (60 TL) yükseldi. Suriye Enformasyon Bakanlığı Yabancı Medya Birimi, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, zammın gerekçesini küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, rafinaj kapasitesi üzerindeki baskı ve ithalata yüksek bağımlılık olarak gösterdi. AA

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