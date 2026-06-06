Gazze’deki soykırım ortaklığına son verin - Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

​Avusturya’nın başşehri Viyana’da yüzlerce öğrenci, Viyana Üniversitesini İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma ortak olmaktan vazgeçmeye ve akademik boykot uygulamaya çağırdı.

“Filistin için Viyana Üniversitesi” topluluğunun düzenlediği toplantıya çok sayıda akademisyen ile yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Yapılan açıklamada, Viyana Üniversitesinin Kudüs İbrani Üniversitesi ile sürdürdüğü iş birliği eleştirilerek, İsrail ordusu ve istihbarat birimlerini destekleyen programlarla bağlantılı olduğu belirtilen bu ortaklığın sonlandırılması ve İsrail’in yer aldığı projelerin durdurulması talep edildi. Viyana - aa

Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

Hamas, uluslararası toplumun İsrail’in işlediği suçlar karşısındaki kayıtsızlığının Tel Aviv’i yeni bir soykırım gerçekleştirme ve tehcir planlarını hayata geçirme konusunda cesaretlendirdiği uyarısı yaptı. 10 Filistinlinin can verdiği saldırıların ardından yazılı açıklama yapan Hamas, İsrail’in saldırıları sürdürerek yeni bir soykırım gerçekleştirmeyi ve tehcir planlarını hayata geçirmeyi hedeflediği uyarısında bulundu. Gazze - aa