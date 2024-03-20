Gazze halkı aç, hareket zamanı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu.

Guterres, “insan yapımı bir felaket” diye tanımladığı Gazze’deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti. Guterres, BM’ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunu değerlendirdi. Gazze’deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki şartlar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze’deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Guterres, “Gazze’deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC’ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, “Düşünülmeyecek, kabul edilemez ve haklı gösterilemeyecek olanın önüne geçmek için hemen harekete geçmeliyiz.” dedi.

***

UNICEF’ten acil çağrı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Gazze’nin kuzeyinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ifade ederek, “Gazze’nin kuzeyinde çocuklar açlık ve susuzluktan ölüyor.” dedi. Bu durumun dünyayı harekete geçirmesi gerektiğinin altını çizen Russell, “Acilen agresif bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor.” vurgusunda bulundu.

***

DSÖ: 1 milyondan fazla kişi risk altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de insanların açlıktan öldüğünü, çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişinin risk altında kalacağını bildirdi. Gazze’de yaşanan açlığın “kahredici” olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.