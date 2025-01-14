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15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gazze harap oldu, ateşkes müzakerede

14 Ocak 2025, Salı 19:00
İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, ABD Başkanı Biden, “Gazze’de müzakerenin eşiğindeyiz” dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da ateşkesin bu hafta sağlanabileceğini söyledi.

İsrail’in Gazze’de soykırımı devam ederken, ateşkes çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. ABD Başkanı Joe Biden, “Gazze’de ateşkes için çalışıyoruz. Anlaşmanın hayata geçmesi an meselesi” dedi. Biden, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada, Doha’daki müzakerecilerin rehinelerle ilgili görüşmelerin 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. Biden “İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız” dedi.

Anlaşma bu hafta sağlanabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Joe Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze’de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, “Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” ifadesini kullandı. Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze’ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

AA

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