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6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze’nin %90’ı yerinden edildi

06 Temmuz 2024, Cumartesi 01:40
Birleşmiş Milletler ajansı OCHA, Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının yerinden edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler’in Filistin topraklarındaki İnsani Yardım Koordinasyon Ajansı (OCHA) verilerine göre, Gazze Şeridi’nde yaşanan İsrail saldırıları sonrasında nüfusun büyük bir çoğunluğu yerinden edildi. OCHA Başkanı Andrea De Domenico, yaptığı açıklamada, Ekim ayının başından bu yana Gazze Şeridi’nde yaşayan her 10 kişiden 9’unun en az bir kez yerinden edildiğini belirtti. Gazze’de yaşayan yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Domenico, bu süreçte insanların sürekli olarak yer değiştirdiğini, birçok kişinin hatta bazılarının onlarca kez yerinden edildiğini ifade etti.

Haber Merkezi

 

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