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30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gazze’yi ilhak çağrısı yaptı!

29 Ekim 2024, Salı 23:35
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria ve 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırıların devam ettiği Gazze Şeridi’ni “ilhak etme” çağrısı yaptı

İşgal altındaki Kudüs’teki bir konferansta konuşan Smotrich, Gazze’ye yerleşimler kurulması çağrısında bulunarak, “Sivillerin bulunmadığı yerde, uzun süreli askeri varlık da bulunamaz.” ifadesini kullandı.Gazze ve Batı Şeria’nın “etkili bir şekilde ilhak edilmesi” çağrısını yapan Smotrich, Batı Şeria’nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istedi.

Ürdün, Smotrich’i kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Smotrich’in ilhak çağrısının “şiddetle kınandığı” belirtildi.Açıklamada, Smotrich’in Filistin topraklarına yönelik ifadelerinin “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını hakkının açıkça ihlali” olduğu ifade edildi. Ürdün, açıklamalarını “kışkırtıcı” olarak nitelendirdiği Smotrich’in “uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararını ihlal etme” çağrısında bulunduğunu vurguladı.

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