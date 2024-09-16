Gazze’yi kışın felaket bekliyor

Gazze’dekİ hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti.

Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74’ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırların, 11 aydır devam eden savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranıp kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Bu şartlarda kış mevsiminin kapıya dayandığı ve 2 milyon insanın barınaksız kalmasıyla sonuçlanacak insani bir felaketin yaşanacağı kaydedildi. AA

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