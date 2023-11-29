Gazzeli kadın: Müslümanlar nerede?

“Tüm Araplar, Müslümanlar nerede? İnsan hakları savunucuları nerede? Filistinlileri çile çekmeye, açlığa, yıkıma terk ettiniz” Orta yaşlı bir kadın, Gazze’de tüp sırası beklerken, dünyaya isyan ediyor. Öfkeyle bağırıyor.

Yüzündeki umutsuzluk ve kızgınlık görülebiliyor. “Bir tüpü doldurmak için sabahtan beri bekliyorum. Sabah namazımı bile sırada beklerken kıldım.” İsrail sınırının iki kilometre uzağındaki Beyt Hanun’daki evini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. “Yıkımı size anlatamam. Aileler kayıtlardan silindi. Evlerinin altında can verdiler. Gazze tamamen yıkıldı. Bize merhamet gösterin.” Şimdi Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyl el Balah’taki bir Birleşmiş Milletler okulunda ailesiyle birlikte yaşıyor. Tüp sırasında yüzlerce kişi var. Gençler beklerken tüplerin üzerinde oturuyor. Hava gergin. İnsanlar tükenmiş halde. Tüp sırasındaki bir başka adam da yaşadıklarını anlatıyor: “Bir bardak çay, bir paket bisküvi bile bulamıyoruz. Dün sokakta uyuyan insanlar ekmeklerini bölüşüyordu.” “Dün yağan yağmur ve soğukta insanlar geceyi burada geçirdi. Allah yardımcımız olsun.” BBC Türkçe’nin haberine göre Mohammed el-Kidrah, sabırla yemeklik yağ sırasında bekliyor. “Üç gündür burada bekliyoruz. İki gece önce buraya geldik ve sabah 3’ten bu yana yağ alamadık.” “Yakıt, un, başka hiçbir şey bulamıyoruz. Her şey için sıraya girmeniz gerekiyor ve bulmakta da güçlük çekiyorsunuz.” Haber Merkezi

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