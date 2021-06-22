Dünya Yerel Üretim Forumu'nda konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, kıtada Kovid-19'a karşı yeterli aşı ve kişisel koruyucu malzemenin olmadığını kaydetti.

Söz konusu eksikliğin salgını körüklediğinin altını çizen Ghebreyesus, son 1 haftada Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm oranlarının yüzde 40 arttığını belirtti. Ghebreyesus, "Afrika şimdi şiddetli bir salgınla karşı karşıya." dedi. Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 273 bini geçerken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini aştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti. AA

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