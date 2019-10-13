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Göçmen nüfusu 272 milyona ulaştı

13 Ekim 2019, Pazar 15:25
Yeditepe Üniversitesi KEKAM Müdürü Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas, 21. yüzyılın başında 173 milyon olan göçmen nüfusunun, BM tahmini verilerine göre 2019 yılında 272 milyona ulaştığına dikkati çekti.

Yeditepe Üniversitesi KEKAM tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı”nın dördüncüsü, 10-11 Ekim tarihlerinde üniversitenin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi KEKAM Müdürü ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas 21. yüzyılın başında 173 milyon olan göçmen nüfusunun, BM’nin tahmini verilerine göre 2019 yılında 272 milyona ulaştığını belirterek, “Bildiğiniz gibi göç, gerek göç alan, göç veren veya transit ülke konumunda olan ülkeleri gerekse göçe katılan kişileri birçok farklı şekilde etkilemektedir” ifadelerini kullandı. BM verilerine göre dünyada her iki saniyede, bir kişinin zorunlu olarak yerinden edildiğini anımsatan Goularas, şunları kaydetti: “Mülteciler en yakın ülkeye sığınan kişilerdir. Türkiye 2017 yılından itibaren en çok mülteci nüfusu barındıran ülkeler listesinin başına yerleşmiştir ve hâlâ yerini korumaktadır. 21. yüzyılın ilk çeyreği, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en önemli mülteci akımlarının yaşandığı ve bu akımların beraberinde getirdiği sorunlarla tarihe geçecek bir dönem haline gelmiştir.”

Bütün paydaşlar çözüm üretmeli

Yeditepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Arıkboğa da göç konusunun iklim değişikliği ile birlikte küresel olarak insanın karşısına çıkan en önemli sorunlardan biri olduğunu ve gelecek on yıllarda bu konuları ağırlıklı olarak tartışılacağını belirterek, “Göçün ekonomik, sosyal, kültürel ve bunun gibi birçok boyutu bulunuyor. Aynı zamanda küresel bir konu. Göç sorununu yalnızca bir ülkenin ya da hükümetin çözmesi mümkün değil. O sebeple bütün paydaşların ve ülkelerin tartışıp çözüm önerileri üretmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Regent’s Üniversitesi Öğretim Üyesi ve göç uzmanı Prof. Dr. İbrahim Sirkeci de bugün göçle ilgili yaşanan sorunların çözülebilmesi için öncelikle göçle ilgili toksik dilden uzaklaşılması, gerçeklerin görülmesi ve farkındalığın arttırılması gerektiğini ifade etti.

AA

Etiketler: göçmen, nüfus
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