Göçmen teknesi Libya açıklarında battı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu kaybolan en az 40 kişinin hayatlarından endişe ettiklerini açıkladı.

BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley, yaklaşık 40 kişinin kayıp ya da ölmüş olabileceğini belirterek, yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını söyledi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yaxley, “Libya açıklarında bir geminin batması konusunda çok kötü haberler geliyor. Detaylarla ilgili hala çok eksik var.” dedi. Kuzey Afrika'dan Avrupa’ya yasa dışı yollarla ve uygunsuz teknelerle Akdeniz üzerinden geçmeye çalışan göçmenlerin girişimi çoğu zaman büyük dramlarla sona eriyor. Geçen hafta bir teknenin batması sonucu 100’den fazla kişi ölmüştü. Euronews Türkçe

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