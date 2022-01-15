"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’lerden İngiltere’ye 'Hamas' tepkisi

15 Ocak 2022, Cumartesi 13:38
Güneydoğu Asyalı Müslüman Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İngiltere hükümetinin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini protesto etti.

Malezya İslami Kuruluşlar Danışma Konseyi Kamboçya, Malezya, Myanmar, Filipinler ve Tayland’dan 20 kadar STK adına, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki İngiltere Yüksek Komisyonu’na, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e ulaştırılmak üzere mektup gönderdi.

 

İngiltere hükümetinin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini protesto eden STK’ler, mektupta Hamas’ın Filistin’i siyonist yerleşimci sömürgecilerden kurtarmayı amaçlayan ulusal bir özgürlük cephesi olduğunu belirtti.

Londra yönetiminden kararı geri almasını isteyen STK’ler, “Apartheid rejiminin faillerine karşı hareket etmek yerine, İngiltere apartheid rejimine karşı çıkanları yasakladı.” ifadesini kullandı.

Mektuba imza atan STK’ler arasında Asya Ulema Meclisi, Aksa’nın Müdafası için Dünya Mescidler İttifakı, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi, Endonezya İnsan Hakları ve Hukuk Savunma Merkezi, Kamboçya İnsani ve Adalet Örgütü, Uluslararası İslami Tasavvur Merkezi ve SHURA bulunuyor.

İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın, yasaklı terör örgütü listesine dahil edildiği belirtilmişti.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edilmişti.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Twitter, Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını kapattı

    Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    ABD'de 24 eyaletteki hastaneler yüzde 80 doluluk oranını geçti

    İdlib'de sağlık sektörü çökme noktasında!

    Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’lerden İngiltere’ye 'Hamas' tepkisi

    MEB'den 81 ilde değerlendirme sınavı

    2021'de 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı

    'İsrail'in kendi talimatları kendi askerlerine darbe indirdi'

    Hollanda kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor

    80 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından öldürmesine bir tepki de ABD'den

    Tonga'da tsunami uyarısı yapıldı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    Seçime girecek siyasi partiler belli oldu

    30 yılın emeği bu eserlerde

    Yıkıl(a)mayan son kale

    ABD'de Müslümanlara İsrail destekli casusluk

    İslam'ı kabul edişlerinin 1100. yılı

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Faruk ÇAKIR

    Hep hukuk, hep adalet
    Nurseda Yaşar

    Gerçek baskı ruhun nefes alamamasıdır
    Genel

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.