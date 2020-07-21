Hamaney: Süleymeni cinayetinin karşılığı verilecek

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin General Kasım Süleymani cinayetini unutmayacağını ve kesinlikle ABD’ye karşılık vereceğini belirtti.
Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmede, “Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler” ifadesini kullandı.
Ayetullah, “İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek” dedi.
ABD, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i, Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.