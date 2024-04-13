Han Yunus patlamamış mühimmatla dolu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in 7 Nisan’da çekildiği Han Yunus’ta sokakların ve kamu alanlarının patlamamış mühimmatla dolu olduğunu, bunun çocuklar başta olmak üzere siviller için büyük tehlike arz ettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’den bir ekibin önceki gün Han Yunus’ta durum tespiti için çalışma yaptığını belirtirken, “Ekibimiz her ziyaret ettiği binada çok büyük yıkım gördüklerini bildirdi.” ifadesini kullandı. Dujarric, Han Yunus’ta yolların da zarar gördüğünü dile getirerek, “Han Yunus’ta sokaklar ve kamu alanları patlamamış mühimmatla dolu. Bu, özellikle çocuklar olmak üzere siviller için büyük tehlike arz ediyor. Ekibimiz, yaklaşık 453 bin kiloluk bombaların sokak ve okulların içinde bırakıldığını gördüklerini söyledi.” dedi. AA

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