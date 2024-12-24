Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama oldu: Lavlar 650 dönümlük alanı kapladı

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nun yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğinin gözlemlendiğini açıkladı. Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi. Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarılan açıklamada, patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi. Açıklamada, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği belirtildi. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor. AA

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