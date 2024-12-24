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24 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama oldu: Lavlar 650 dönümlük alanı kapladı

24 Aralık 2024, Salı 17:03
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nun yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğinin gözlemlendiğini açıkladı.

Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarılan açıklamada, patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği belirtildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

AA

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