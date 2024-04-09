Hedefi yine evler, mülteci kampı ve hastane

Altı aydır Filistinlilere bomba yağdıran İsrail’in savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve Eş-Şucaiyye Mülteci Kampı’na gece boyu şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerinde yönelik şiddetli saldırılarda da evleri, tesisleri, tarım arazilerini ve Kuveyt Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyine de 2 hava saldırısı düzenledi. AA

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