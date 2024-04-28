İYİ Parti’de Dervişoğlu dönemi

İYİ Parti başkanlık seçiminde üçüncü turdan galip çıkan isim belli oldu. Sonuçlara göre İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu, seçim sonuçlarının ardından şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız."

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