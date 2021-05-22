Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin 194 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 194 kişinin ölmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 295 bin 525’e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 257 bin 299 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 289 bin 290'a yükseldi. Ülkede günlük vakalar azalma eğiliminde Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

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