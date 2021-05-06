Hindistan'da uzmanlardan 3'üncü dalga uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı rekoru kırılmaya devam ediyor. Uzmanların 3. dalga uyarısı yaptığı ülkede günlük vaka 412 bini aştı, can kaybı ise 4 bine dayandı.

Hindistan hükümetinin Kovid-19 danışmanı K. Vijay Raghavan yaptığı basın açıklamasında, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında 3. aşama kaçınılmazdır. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, geçen hafta Hindistan, dünyadaki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 46'sını oluşturdu. Euronews Türkçe

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