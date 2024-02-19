Hindistan'dan İsrail'e sivil kayıp uyarısı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, “İsrail sivil kayıplar konusunda dikkatli olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2024) bir oturumda konuşan Jaishankar, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına değindi. İsrail’in uluslararası insancıl hukuku gözetme zorunluluğu olduğunu belirten Jaishankar, “İsrail sivil kayıplar konusunda dikkatli olmalıydı.” dedi. Hindistan’ın iki devletli çözüme inancını koruduğunu söyleyen Jaishankar, “Bu pozisyonumuzu yıllardır koruyoruz. Bugün çok daha fazla ülke iki devletli çözümün sadece gerekli değil, eskisinden daha acil olduğunu düşünüyor.” diye konuştu. AA

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