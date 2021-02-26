Hollanda Meclisi de “soykırım” dedi

HOLLANDA, ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE YÖNELİK UYGULAMALARINI “SOYKIRIM” OLARAK TANIMLADI.

Hollanda Temsilciler Meclisi’nde, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak tanımlayan karar kabul edildi. Hollanda’daki geçici koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokrat 66 (D-66) Partisi Milletvekili Sjoerd Wiemer Sjoerdsma tarafından genel kurula sunulan tasarı, Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğu tarafından kabul edildi. Böylece Hollanda Temsilciler Meclisi, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak tanımlamış oldu. Tasarının görüşüldüğü sırada meclisin önünde toplanan Uygur Türkleri karara destek verdi. Kararda “Çin’de Uygur azınlığına karşı soykırım gerçekleştiriliyor” ifadeleri kullanılırken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplarda yaşananların ve doğumların engellenmesinin soykırım teşkil ettiğine dikkat çekildi.

BAŞBAKANIN PARTİSİ KARŞI ÇIKTI

Karar, Yeşil Sol Partisi (GroenLinks), İşçi Partisi (PvdA), Sosyalist Parti (SP), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Hayvan Partisi (PvdD), Hıristiyan Birlik Partisi (CU) ve 50Plus milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte’nin başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) karara karşı çıktı. Dışişleri Bakanı Stef Blok, Birleşmiş Milletler ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tespitinden önce “soykırım” ifadesinin kullanılmasını istemedi.

Soykırım olarak tanımalıyız

Demokrat 66 Milletvekili Sjoerdsma, kararla ilgili bir radyo programındaki açıklamasında “Müslümanlara karşı yapılanlar için hafif tabirler aramamalıyız, yapılanları ‘soykırım’ olarak tanımamız gerekir” dedi. Konunun parlamentoda ele alınıp görüşülmesini değerlendiren DENK Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, uzun süredir Hollanda Parlamentosu’nda bu kritik konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kanada Federal Parlamentosu 23 Şubat’ta , Çin’in Uygur Türkle- rine yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak tanımlayan yasayı onaylamıştı.