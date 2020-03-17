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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

'Hollandalıların büyük bir kısmı Kovid-19'a yakalanacak'

17 Mart 2020, Salı 00:25
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüleceğini söyledi.

Başbakan Rutte, ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi.

Salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.

Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Bu kişilerle bağışıklığı zayıfların etrafına duvar örmüş oluruz fakat bu uzun zaman alacak. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz." diye konuştu. 

Aşısı bulunmadığı sürece salgının Hollanda'yı es geçmeyeceğine dikkati çeken Rutte, bu aşamada virüsün yayılmasını yavaşlatmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

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