Hong Kong'da 210 Çin yanlısı YouTube kanalı kapatıldı

Google, Hong Kong'daki protesto hareketiyle ilgili bir dezenformasyon kampanyasının parçası oldukları gerekçesiyle 210 YouTube kanalını kapattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu YouTube kanallarını yönetenlerin, faaliyet merkezlerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi. Google'dan önce Facebook ve Twitter da benzer kararlar almıştı. Twitter 936 hesabı silmiş, 200 bine yakın hesabı askıya almış; Facebook da "7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı" kapatmıştı. Facebook ve Twitter, Çin'i; Hong Kong'da protesto gösterisi düzenleyenleri "tehlikeli ve aşırılık yanlısı" olarak nitelendirerek itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı. Çin medyası ise Google, Twitter ve Facebook'u, Hong Kong'daki protestocuların şiddet eylemlerinin ifşa edilmesini engelleyerek basın özgürlüğüne zarar vermekle itham ediyor. BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.