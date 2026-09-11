Vahşet demek az kalır

İsrail’deki Ketziot Cezaevi’nde görevli gardiyanların, Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdükleri geceye ve cezaevinde rutin hale gelen ağır işkencelere ilişkin birbirlerine attıkları kutlama mesajları gün yüzüne çıktı.

Mahkum Ebu Asab’ın işkence sonucu ölümünü arkadaşına yazan bir gardiyan, “Koğuşlarda oluk oluk kan vardı. Aman Tanrım, bir mahkumu dövdüğümüz için kalp masajı yapıyorlar. Öldü. Dinle bak, her şeyin bir anda olması çok komik. Bom, sayım. Bom, ölü mahkum” dedi.

Kadın gardiyan Oshrit Eliga ise, “İçeri giren hangi parti olursa olsun (yeni getirilen mahkumları kastederek), böbreği patlamadan koğuşa sokmuyorum” ifadelerini kullandı. Kadın gardiyan Avia Arusi de “Benim vardiyamda üç hücre yırtınırcasına namaz kılıyordu; dayakları biraz hafiflettiğimizi gördükleri için bizi sınıyorlardı. Sesli namaz kılmaya kalkıştılar. Sabah içeri girip analarını ağlattık” şeklinde konuştu.