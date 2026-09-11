'Kira verenler nasıl geçiniyor, hayret'

Sinop’ta vatandaşlar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Banu Onur isimli bir vatandaş, ekonomik durumu beğenmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ekonomi diye bir şey yok. Geçinemiyoruz. Ben de emekliyim. Geçinemiyoruz. Evimiz de var ama iki emekli maaşı yetmiyor. Vallahi kira verenlerin nasıl geçindiğine ben hayret ediyorum zaten. Aç geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar eskiye göre çok farklı. Çok fazla. Tarımı köylü getiriyor. Köylü de pahalı satıyor. Çünkü onu satıp başka bir şey alacak yerine. O yüzden ucuz bir şey yok.” Mustafa Karakuzey adlı vatandaş ise, “Uçurumun dibini bulacağız. 25 yıldır bir parti kendi menfaatleri içerisinde yurttaşların haklarına, hukuklarına hiçbir zaman itibar etmiyor. AKP’liysen yaşarsın, AKP’li değilsen düşersin. Olay bu. Emekli maaşları emekliyorlar. Başka çareleri yok. Yani eğer diz diz üstüne çıkabilseler ayağa kalkacaklar ama o da yok. Dar gelirliler için her şey cehennem. Parası var olanlar için hiçbir sorun yok” dedi.

Sinop - Anka