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Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü?

11 Eylül 2026, Cuma 00:01
Köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesine yönelik tartışmalar sürerken, iktidardan özelleştirme kararının gerekçelerini kamuoyuna açıklaması istendi.

Köprüler satılsın mı?

İstanbul - Sedat Serdar

Bazı köprü ve otoyolların 30 yıllığına işletme hakkının özelleştirilmesine tepkiler sürüyor. İktidarın köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili sorulara şeffaf bir şekilde cevap vermesi istendi. Prof. Dr. Mete Gündoğan, “Niçin satıyoruz?” diyerek cevaplanmasını istediği soruları sıraladı. Gündoğan, “Şimdi en önemli soru; ‘Niçin?’ sorusudur. Çünkü ‘niçin’ sorusu, ‘nasıl’ sorusundan önce gelir. Yeni yatırımların nasıl finanse edileceğine ilişkin birçok yöntem vardır. Devlet borçlanabilir. Proje finansmanı uygulanabilir. Gelir ortaklığı modelleri kurulabilir. Tasarruf sahipleri doğrudan projelere ortak edilebilir” dedi.

30 yılı kim hesaplayabilir? 

Gündoğan şunları söyledi: “Özelleştirme bedelinin iç piyasadan finanse edilen kısmı ekonomideki mevcut tasarruflardan çekilmişse, finans sistemindeki likidite üzerinde daraltıcı etki oluşturur. Ekonominin kredi ve para ihtiyacı devam ettiği için bu likiditenin zaman içinde yeniden karşılanması gerekir. Üstelik bunun önemli bir kısmı daha yüksek faizli kredi veya kamu borçlanması kanallarından geri döner. O zaman bir bilanço kalemini düzeltirken diğerini bozmuş oluyoruz. Ayrıca 30 yılı kim hesaplayabilir? İskonto oranı ne olacağını, doların reel değerinin ne olacağını, Türkiye’nin risk primlerinin ne olacağını, trafiğin ne kadar artacağını, geçiş ücretlerinin nasıl değişeceğini, bakım maliyetlerinin ne olacağını, yeni yolların mevcut yolların değerini nasıl etkileyeceğini kim ve nasıl hesaplayacak?”

Gerekçe de buldular!

Orta Vadeli Program’da (OVP) özelleştirme hedeflerine de yer verildi. Bu yıl 107,3 milyar lira gelir hedeflenen özelleştirmelerden 2027’de 183 milyar, 2028’de 163,5 milyar, 2029’da ise 143 milyar lira gelir bekleniyor.

Cumhuriyet'in haberine göre OVP’de, kapsamdaki veya yeni kapsama alınacak yerler “atıl ya da verimsiz kamu varlıkları” olarak tanımlandı. Bu varlıkların halka arz, gelir ortaklığı ve işletme hakkı devri gibi yöntemlerle “ekonomiye kazandırılacağı”, KÖİ projelerinin de süreceği belirtildi. Haber Merkezi

O özelleştirmeye yoğun ilgi

İşletme Hakkı Devri yöntemiyle 30 yıllığına özelleştirilmesi beklenen köprü, otoyol ve çevre yollarına yabancı şirketlerin ilgisi arttı. Fransız bir şirketin Ankara’da görüşmeler yaptığı ve süreci yakından takip ettiği, İspanyol, Japon ve Güney Koreli şirketlerin de ihaleyle ilgilendiği belirtildi. Yabancı yatırımcıların yerli şirketlerle konsorsiyum kurarak ihaleye girmeleri beklenirken, yerli yatırımcıların da hazırlık yaptığı ifade edildi. Kaynaklar, YİD modeliyle köprü ve otoyol işleten şirketlerin ihaleye katılmasının beklendiğini; IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding’in potansiyel yatırımcılar arasında öne çıktığını belirtti.

Ankara - Anka

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