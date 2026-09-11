AB’den Filistin’e büyük destek

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa, yeni AB Temsilcisi Fiedler’i Ramallah’taki ofisinde kabul etti. Fiedler iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin Devleti’nin kurulması ve Filistin ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. Filistin’de seçimlerin yapılmasını sağlayacak tüm çabaları destekleyeceğini dile getiren Fiedler, Filistin halkının siyasi geleceğine ilişkin süreçte AB’nin desteğinin devam edeceğini kaydetti. AA

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