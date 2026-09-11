Konut üretimi zorlaştı

İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da aylık yüzde 1,15, yıllık yüzde 28,33 arttı. İşçilik maliyetlerindeki yıllık yüzde 30,51’lik yükseliş dikkat çekerken, bina dışı yapılarda işçilik artışı yüzde 31,65’e ulaştı.

Maliyetler yükselirken konut fiyatları yıllık yüzde 25 arttı, ancak reel olarak yüzde 5,1 geriledi. Temmuz’da konut satışları da yıllık bazda yüzde 17 düştü. Uzmanlar maliyet baskısı, yüksek finansman giderleri ve zayıflayan talep arasında sıkışan sektörde yeni konut üretiminin yüksek fiyat baskısı oluşturduğunu söyledi. Maliyetler satış fiyatlarından daha hızlı yükselirken konut satışları da Temmuz’da yıllık yüzde 17 azalarak 123 bin 603’e düştü. Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümünün ikinci çeyrekte yüzde 7,4 azalması da yeni konut arzındaki sıkıntıya işaret etti. Uzmanlar, yüksek maliyetler, finansman giderleri ve zayıf talebin yeni projelerin hayata geçirilmesini giderek zorlaştırdığını belirtti.

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