Organize soygun

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’nin Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bu sorulara cevap verin: Varlıkları satarak büyümek mümkün mü? Yavuzyılmaz, AKP’nin ağır bakım masrafları gerekçesini “kuyruklu bir yalan” olarak nitelendirdi. Yavuzyılmaz şunları yazdı: “AKP’nin ağır bakım yalanı! AKP diyor ki; “Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz! Zira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün ağır bakımları 2024 yılı itibari ile tamamlanmış durumda. Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra!” Haber Merkezi

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