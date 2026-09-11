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Türkiye’nin en kalabalık 47. şehri!

11 Eylül 2026, Cuma 23:32
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, cezaevlerindeki aşırı doluluk oranları, istisna olmaktan çıkarılan tutuklama kararları ve cezaevi inşaatlarına hız veren yönetim anlayışına ilişkin açıklamada, “İktidar, Türkiye’nin en kalabalık 47’nci şehrini parmaklıklar ardına kurmuş durumda” dedi.

Cezaevlerindeki kapasite aşımına ve delilsiz tutuklamalara dikkat çeken Şahin, “Cezaevlerindeki 434 bin 681 kişilik nüfus, bu ülkenin 35 ilini geride bırakan devasa bir kapatma düzenine işaret ediyor. İktidar, Türkiye’nin en kalabalık 47’nci şehrini parmaklıklar ardına kurmuş durumda. Kapasitesi 304 bin olan bir sisteme 130 bin insanı fazladan tıkıştıran akıl, bu manzarayı bize bir asayiş zaferi diye yutturamaz. İnsanların nöbetleşe uyuduğu, koridorlara taştığı koğuşlar ceza infaz sisteminin topyekûn iflasıdır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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