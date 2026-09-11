İsrail’den 12 ülkeye meydan okuma - İngiltere: Sabrımız tükendi

12 Batılı ülkenin ticarî kısıtlama kararına rağmen İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 747 yeni konutun inşasını öngören 3 yerleşim planını görüştü.

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İsrail’de hükümete bağlı bir komite, 12 Batılı ülkenin İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşimlerinden gelen mallara ticarî kısıtlama getirme kararına meydan okurcasına bölgede 747 yeni konut biriminin inşasını öngören 3 planı görüştü.

İsrail’de yerleşim karşıtı çalışmalar yürüten insan hakları kuruluşu Bimkom-Tasarımlar ve İnsan Hakları tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, planlardan ilki Ürdün Vadisi’ndeki Yitav Batı yerleşiminin kurulmasını öngörüyor. Yaklaşık 200 dönümlük alanı kapsayan planda 281 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor. Söz konusu alan, daha önce Filistinlilerin yaşadığı Ras Ayn el-Avca topluluğunun bulunduğu bölgenin bitişiğinde yer alıyor. Ras Ayn el-Avca’da yaşayan Filistinliler söz konusu arazileri hayvancılık ve tarım amacıyla kullanıyor.

İşgal adım adım genişliyor

Batı Şeria’nın en büyük Filistinli hayvancılık topluluklarından biri olan Ras Ayn el-Avca sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uzun süreli saldırı ve baskıları nedeniyle ocak ayının sonunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Diğer iki plandan ilki, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de bulunan eski Maoz Tsvi yerleşim noktasının yasallaştırılarak “Maoz” adıyla bağımsız bir yerleşime dönüştürülmesini öngörüyor. Yaklaşık 240 dönümlük alanda 99 konut biriminin inşa edilmesini öngören yerleşim noktası 2001’de kuruldu ve İsrail hükümeti Mayıs 2025’te burayı bağımsız bir yerleşim olarak tanımaya karar verdi. Diğer plan ise 1998’de kurulan Adi Ad yerleşim noktasının yasallaştırılmasını öngörüyor. Yaklaşık 672 dönümlük alanı kapsayan planda 367 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor ve İsrail hükümeti Mayıs 2025’te Adi Ad’ı da bağımsız yerleşim olarak tanımaya karar verdi. Kudüs - aa

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Sabrımız tükendi

Üst düzey bir İngiliz yetkilinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da tırmanan şiddeti ve toprak gasplarının hızla genişlemesi sebebiyle İngiltere’nin İsrail ile yürüttüğü diplomatik sürecin tıkandığını vurgulayarak Londra’nın yeni yaptırım kararlarıyla sözden eyleme geçtiğini söylediği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, üst düzey bir İngiliz yetkili, Londra’nın sabrının tükendiğini belirterek, “Batı Şeria’daki şiddet konusunda İsrail ile defalarca konuşmaya çalıştık ancak sahada hiçbir değişiklik görmedik. Londra’da artık sözden eyleme geçiliyor” dedi. İstanbul - aa