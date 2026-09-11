Irak Başbakanı Zeydi: "Sincar’da tam kontrol sağlanacak"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, terör örgütü PKK’nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı’nın federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Ali ez-Zeydi, Ezidi Davası İttifakı Heyeti, Parlamento Grubu Başkanı Murad İsmail ve beraberindekileri kabul etti.

Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı’nın federal hükümetin tam kontrolü altında olacağını söyledi.

BAZI UNSURLAR ENTEGRE EDİLECEK

Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, uygun görülen bazı unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini vurguladı.

Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar’ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirten Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini kaydetti.

ZARAR GÖRENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Başbakan ayrıca Sincar’ın altyapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması için talimat verdi.

Zeydi, Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi yönünde de talimat verirken, Sincar’ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulmasını istedi.