İran konusunda pişman değilmiş

ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, “Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, “Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı” şeklinde konuştu. Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran’ın İsrail ve Orta Doğu’nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü. Haber Merkezi

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