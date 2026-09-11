Kongo'da facia: Yangında en az 29 öğrenci öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir evde başlayıp kısa sürede iki ilkokula ve yüzlerce eve sıçrayan yangında en az 29 öğrenci can verdi, 4'ü ağır 25 öğrenci yaralandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, büyük bir yangın faciasıyla sarsıldı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre felaket, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi’ndeki bir evde başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak bölgedeki Ujamaa ve Furaha ilkokullarına sıçradı.

Alevlerin sardığı ahşap yapılı iki okul tamamen küle dönerken, olayda en az 29 öğrenci can verdi. Facia sırasında 4’ü ağır olmak üzere 25 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

300'den fazla ev kullanılamaz halde

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın çevrede de büyük yıkıma yol açtı; mahalledeki 300’den fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yangının kesin çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı.