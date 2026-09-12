12 Eylül 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gökyüzünü de korunmuş bir kubbe yaptık. Yine de onlar delillerimizden yüz çevirip dururlar.
Enbiyâ Suresi: 32
HADİS:
Sizi kabir ziyaretinden menetmiştim. Bundan böyle mezarları ziyaret edin. Çünkü bu, kalbi inceltir, gözü yaşartır ve ahireti hatırlatır. Hiçbir kötü söz söylemeyin.
Camiü’s-Sağir, No: 3055
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