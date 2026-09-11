İBB davasında dikkat çeken savunma: Savcı yazdı, okumadan imzaladım

İBB davasında iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın savunması ve sorgusu dikkat çekti. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, “Sizden herhangi bir kişisel menfaat talep ettim mi?” sorusuna Çetinsaya, “Resul Emrah Bey çok düzgün biridir. Kendisi bir şey talep etmedi” cevabını verdi.

Çetinsaya daha sonra savcılıkta verdiği ifadede yer alan 500 bin dolarlık ödeme bölümünün kendisine ait olmadığını savunarak, “Savcı bey bunu yazdı, önüme koydu, ben de imzaladım. Okumadım” dedi. Çetinsaya’nın ardından savunma yapan, etkin pişmanlık ifadesi veren tutuksuz sanık Duygu Fikirli de sorgusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emrah Bağdatlı’nın avukatının sorusu üzerine Fikirli, kollukta önüne Emrah Bağdatlı isimli bir kişinin konulduğunu, daha sonra fatura kestiği “Emrah” ile bu kişiyi bağdaştırdığını söyledi. Fikirli, avukatının da kendisine “Emrah bey dediğin kişi Emrah Bağdatlı’dır” dediğini aktardı. Haber Merkezi

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