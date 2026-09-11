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Demokrasinin raconu transfer değil sandık

11 Eylül 2026, Cuma 23:30
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, belediye başkanı ve milletvekili transferleri üzerinden siyasette yaşananları eleştirerek, “Kolektif bir itibar aşınması yaşanıyor. Bunun bir bedeli olur sandıkta. Demokrasinin raconu transfer değil sandık” dedi.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, “Siyaset bu mu?” başlıklı yazısında, son dönemde siyasetin ana gündemlerinden biri haline gelen parti ve belediye başkanı transferlerini eleştirdi. AKP’nin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı kayıpların ardından “belediye başkanı transferlerinin” devreye girdiğini savunan Taşgetiren, siyasetin seçmenin iradesi yerine transferlerle şekillendirilmesine tepki gösterdi.

‘Belediye başkanı transferleri devreye girdi’

Taşgetiren, son dönemdeki siyasi atmosferi, “Bu dönemde ‘Ya AK Parti’ye katıl, ya Silivri’ye atıl’ sözü yankılandı siyaset arenasında” sözleriyle değerlendirdi. “Şafak vakti kapınız çalınmasın istiyorsanız bir şeyler yapmalıydınız” diyen Taşgetiren, “Belediye başkanı transferleri bu süreçte devreye girdi” ifadelerini kullandı.

‘Şimdi sıra kimde?’

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine de değinen Taşgetiren, “Ekrem İmamoğlu’nun der-dest edilmesi sembolikti, ona bile dokunulabildiyse, o bile şafak operasyonu ile alındıysa, kime dokunulamazdı? İnsanlar, kadınlar bile, anneler bile, çoluk çocuğu ile, gelecek planı ile, kuyu tipi ortamları ile daha bilmem ne tür sınamalarla karşı karşıya kaldılar” dedi. Taşgetiren, yaşananların ardından “Şimdi sıra kimde?” sorusunun, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan karşısında kim favori?” sorusuyla birlikte gündeme geldiğini belirtti.

‘Bunun bir bedeli olur sandıkta’

Siyasette yaşananların “kolektif bir itibar aşınmasına” yol açtığını belirten Taşgetiren, “En son Ahmet Davutoğlu’na, AK Parti iktidarlarının Başbakanına, 5 yıl önce Bingöl’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kalite mi bu? Bilmem bu süreçlerde rol alan siyasetin özneleri farkında mı, ama kollektif bir itibar aşınması yaşanıyor. Bunun bir bedeli olur sandıkta. Demokrasinin raconu transfer değil sandık çünkü...” dedi.

Haber Merkezi

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