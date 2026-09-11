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İsrailli bakan Kallas'ın paylaşımından rahatsız oldu!

11 Eylül 2026, Cuma 22:56
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklayan ülkelere destek vermesi İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı rahatsız etti.

 

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatının Kanada ile 11 Avrupa ülkesi tarafından yasaklanmasına verdiği desteğe tepki gösterdi.

Bakan Saar, X hesabından, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın Kırım'ın ilhakı karşısında ortaya koydukları "ilkeli tutumu" Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatının yasaklanması konusunda da göstermeleri gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"BATI ŞERİA YAHUDİLERE AİT" İDDİASI!

Kallas tarafından yapılan söz konusu kıyaslamanın "hiçbir olgusal veya hukuki dayanağının" olmadığını savunan Saar, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu öne sürdü.

Batı Şeria'nın hiçbir zaman Filistin Devleti'ne ait olmadığını iddia eden Saar, Kallas'ı şu sözlerle hedef aldı:

"Son olarak, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Avrupa'nın savunmasına ve güvenliğine pek çok açıdan katkıda bulunan Orta Doğu'daki tek demokrasiyi, Rusya ile mi kıyaslıyor?"

KALLAS, "İLKELİ TUTUM" İSTEMİŞTİ

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, bazı Batı ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasını desteklemişti. Kallas, "Kırım işgal edildiğinde bunun yasa dışı olduğu ve tanınmayacağı konusunda tutumumuz çok açıktı. Aynı ilkeli tutumu burada da göstermeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

İŞGALCİLERE KARŞI ORTAK KARAR 

Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ile Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu. İsrail ise ticari yaptırımlara cevap olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

KAPSAMLI TİCARİ TEBİRLER  MASADA

AB, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor ve daha kapsamlı ticari tedbir seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

 

AA

Etiketler: Kaja Kallas, AB, Filistin, İsrail, Ticari yasak, Gideon Saar
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