Geçiş değil geçim garantisi istiyoruz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’daki temasları kapasamında Kongre Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

İktidarın yap-işlet-devret projelerine sağlanan garantileri eleştiren Özel, vatandaş için “geçim garantisi” düzeni kuracaklarını belirterek şunları söyledi: “Ardahan’ın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. Ardahan’daki emeklinin, çalışanın, hayvancılıkla uğraşanın, çiftçilikle uğraşanın ya da esnafın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. İş ki millet neye kaynak ayrılacağını, iktidarın kimin için siyaset yaptığını bilecek. Bugünkü iktidarın örneğin yol, otoyollar yaptırıyor ‘Sen dışarıdan parayı bul, getir. 30 yıl boyunca buranın geliri senin. Geçmezse benden sana geçiş garantisi, sana ödeyeceğim’ diyor. Havalimanı yaptırıyor, uçuş garantisi. Afyon’daki havalimanından 100 uçuş olacak demiş, bir oluyor, 99’u cepten. Tünel yaptırıyor, geçiş garantisi veriyor. Siz bunları aksattığını duydunuz mu AK Parti’nin? Garantiyi kendine veriyor, kendi zengin ettiklerini hiç üzmüyor. Ama nerede Ardahanlının, emeklinin geçim garantisi? Ardahanlı emeklinin, işçinin, çiftçinin geçim garantisi yok.”

Ardahan - Anka