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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İdlib’de halk bölgeyi terk ediyor

20 Mayıs 2019, Pazartesi 00:38
Suriye’de rejim güçlerinin askerÎ operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib’de halk kitleler halinde bölgeyi terk ediyor. BM temsilciliği kapasite yetersizliği dolayısıyla çok sayıda mültecinin kamplara alınamadığını duyurdu.

Suriye’de rejim güçlerinin askerî operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib’de halk kitleler halinde bölgeyi terk ediyor. BM temsilciliği kapasite yetersizliği sebebiyle çok sayıda mültecinin kamplara alınamadığını duyurdu. Suriye’de Beşşar Esad rejimine bağlı ordu güçlerinin yoğun saldırısına maruz kalan İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 180 bin kişi bölgeyi terk etti. Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Ofisi (Ocha), Esad rejimine bağlı kuvvetlerin operasyonları sonucu İdlib ve Hama’da 18 hastane ve sağlık ocağı ile çok sayıda okul ve mültecilerin barındığı binanın hasar gördüğünü bildirdi. Ocha’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, bölgeden kaçan yaklaşık 180 bin kişiden büyük bir kısmının, kapasite yetersizliği dolayısıyla mülteci kamplarına alınamadığını duyurdu. 

Yaklaşık üç milyon insan yaşıyor

Suriye ordusu müttefiki Rusya’nın desteği ile bir süredir ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama bölgelerine askerî operasyonlar düzenliyor. DW’nin haberine göre radikal grupların elinde kalan son bölge olan İdlib ve Hama’da yaklaşık üç milyon insan yaşıyor. Türkiye Suriye’nin ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği görüşünde Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib’e yönelik operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya ile İdlib konusunda varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylemiş ve “Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor” demişti. Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede ateşkesin korunması gerektiğini ifade eden Akar ayrıca, “Ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur” ifadesini kullanmıştı.

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Rusya duyurdu: Tek taraflı ateşkes kararı alındı

Suriye ordusunun, cihatçı grupların saldırılara devam etmesine karşın İdlib’de ateş açmayı tek taraflı olarak durdurma kararı aldığı belirtildi. Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin silahlı güçleri, 18 Mayıs 00:00’dan itibaren İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş etmeyi tek taraflı olarak durdurmuştur” denildi. “Bununla beraber Hama, Lazkiye ve Halep’te, militanlar, hükümet güçleri ve sivillerin olduğu alanlara ateş açmaya devam etmektedir” diye devam eden açıklamada, sadece 18 Mayıs’ta cihatçıların çatışmasızlık halini 13 defa ihlal ettiği kaydedildi. Ayrıca cihatçılarınAstana süreci ile Soçi Mutabakatı kapsamında kullanımı yasaklanan havan topları ve roket sistemleri kullandığı da vurgulanan açıklamada, militanların ateş açması sonucu üç Suriye askerinin yaralandığı da belirtildi. Sputnik’in haberine göre Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle İdlib’i cihatçı gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı. 

 

Etiketler: idlib
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