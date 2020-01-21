İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sabah saatlerinde İdlib’in faklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İdlib’in güneyindeki El Bara köyüne düzenlenen hava saldırısında 2 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki sağlık noktalarına kaldırdı.

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