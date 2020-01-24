'İdlib'de sivil halk büyük bedel ödedi'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib'de terörle mücadele sırasında sivil halkın büyük bedel ödediğini belirterek, Nisan 2019'dan bu yana 700 bin kişinin yerlerinden edilmesini "felaket" olarak tanımladı.

BM Özel Temsilcisi Pedersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki tarafların, Anayasa Komitesinin oluşturulmasıyla ilk defa bir belge üzerinde anlaştığına dikkati çeken Pedersen, "Bu belge bir araya gelme ve müzakerenin temelini oluşturuyor. Bu aynı zamanda, taraflar arasında güven ve tarafların birbirini tanıması için de önemli bir yol oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.

Pedersen, Suriye'deki durumun kötüleştiğine dikkati çekerek "Suriye nüfusunun yüzde 50'si evlerini terk etmiş durumda. Bu insanların evlerine dönebilmelerini sağlayacak koşulları oluşturabilmek istiyoruz." dedi.

İdlib'deki durumu istikrara kavuşturacak siyasi sürece ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pedersen, "Terörle mücadelede yaşanabilecek zorlukları anlıyoruz ancak şu anda gördüğümüz üzere sivil halkın bunun için ödediği bedel çok yüksek. Nisan 2019'dan bu yana 700 bin kişinin yerlerinden edilmesi, oradaki halk için bir felaket. 1500 sivilin öldürülmesi, bu bedel de son derece yüksek." şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Suriye'de sahadaki durumun "iyileştiğini" ileri sürerek, "Teröristlerin kontrol ettiği bölgeler azalmaya devam ediyor. Suriye ordusu, Türkiye ve Irak sınırının büyük bölümününde kontrolü sağladı. Hem İdlib hem de ülkenin kuzeydoğu bölgesinde terörist grupların kalıntılarının üstesinden gelme yönündeki çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, teröristlerin bu bölgelerde insani yardım sürecini engellediğini dile getirdi.

Suriye Anayasa Komitesinin çalışma sürecini değerlendiren Lavrov, "Suriye Anayasa Komitesinin çalışma sürecinde önemli sonuçların elde edilmemesini dramatize etmiyoruz." dedi.