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'İdlib'de son 3 ayda 830 bin kişi yerinden edildi'

15 Şubat 2020, Cumartesi 10:08
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İdlib'de son üç günde 143 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentinde son 3 ayda 830 binden fazla kişinin, son 3 günde ise 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib, Halep, Sarmin ve Atarib'de devam eden çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiğine dikkati çekti.

Evlerini terketmek zorunda kalanların yüzde 80'den fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirten Dujarric, ''Aralık ayının başından beri 830 binden fazla kişi, son 3 günde ise 143 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edildi." dedi.

Stephane Dujarric, İdlib ve Halep'te salı gününden beri 72 hastane ve sağlık merkezinin faaliyetlerini askıya aldığını da belirtti.

AA

Etiketler: İdlib, göç
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